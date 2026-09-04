La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) realizó un operativo contra el narcomenudeo en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Durante las diligencias se lograron las detenciones y puestas a disposición de seis personas identificadas como probables integrantes de una estructura criminal dedicada a delitos contra la salud, extorsión y posesión de armamento.

La intervención policial tuvo lugar sobre la calle Diamante del Fraccionamiento Diamante, ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Tepeyecac donde fueron asegurados en flagrancia delictiva Paola ‘N’, Miguel ‘N’, Edgar ‘N’, Christopher ‘N’, Nery Jeremy ‘N’ y Oswaldo ‘N’.

A estos sujetos se les incautaron diversas dosis de metanfetamina y marihuana, dinero en efectivo, una báscula gramera, un arma larga, dos armas de fuego cortas y 25 cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) y en estrecha coordinación operativa interinstitucional, logró la detención y puesta a disposición de seis personas identificadas como… pic.twitter.com/gJOiZrnzpM — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 4, 2026

Conforme a las labores de análisis de inteligencia y los datos recabados en las indagatorias ministeriales, este grupo delictivo concentraba su zona de operación en San Martín Texmelucan.

En esta zona combinaba la venta y distribución de narcóticos al menudeo con actividades de extorsión y cobros indebidos, principalmente vinculados a esquemas fraudulentos en la compra y venta de vehículos.

En el desahogo de la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y la representación social formuló la imputación correspondiente contra dos de ellos por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, fijando un mes para la investigación complementaria.

Mientras tanto, las cuatro personas restantes solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas, prevaleciendo para todos la medida cautelar de prisión preventiva.

Con información de N+

GMAZ