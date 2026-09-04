Seguridad

En Operativo Detienen a Seis Presuntos Integrantes de Grupo Delictivo en Puebla

A los arrestados se les aseguró droga, armas de fuego y cartuchos útiles en el Fraccionamiento Diamante del municipio de San Martín Texmelucan.

Detenidos Seis Integrantes Grupo Delictivo Fraude Venta Vehículos San Martín Texmelucan PueblaDetienen a Seis Sujetos Presuntamente Dedicados a la Venta Fraudulenta de Vehículos en Puebla. Foto: N+

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Seis arrestados en Puebla por delitos contra la salud y posesión de armas. La Fiscalía asegura metanfetamina, marihuana y armamento en San Martín Texmelucan.

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