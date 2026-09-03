Aseguran Presunta Mercancía Pirata en Plaza de la Tecnología de Puebla

Como parte de acciones coordinadas entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Puebla realizaron un operativo en la Plaza de la Tecnología, ubicada en la capital poblana.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades que participaron, dichos trabajos de inspección en el recinto del Centro Histórico, derivaron en el aseguramiento de diversos locales comerciales.

Como parte de las diligencias realizadas, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales aseguraron 14 establecimientos, que quedaron bajo resguardo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP) de la Fiscalía General de la República (FGR).

🚨 Autoridades federales y estatales aseguraron 14 establecimientos en la Plaza de la Tecnología, como parte de las acciones interinstitucionales para prevenir y combatir actividades ilícitas en Puebla.



En el operativo participaron la @FGRMexico, @SSPCMexico, @Defensamx1,… pic.twitter.com/YnkH0hoNQm — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 3, 2026

En este operativo también participó personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), para brindar apoyo y condiciones de orden en la zona.

La SSP Puebla concluyó su comunicado refrendando su compromiso de mantener coordinación con instituciones federales y fortalecer las acciones encaminadas a combatir actividades ilícitas.

Con información de N+

GMAZ