Seguridad

Aseguran Presunta Mercancía Pirata en Plaza de la Tecnología de Puebla

De acuerdo con las autoridades los negocios ubicados en el Centro Histórico presuntamente vendían productos que infringían los derechos de autor.

14 Locales Comerciales Asegurados Plaza de la Tecnología Centro Histórico PueblaAseguran 14 Locales en la Plaza de la Tecnología de Puebla por Presunta Piratería. Foto: X @SSPGobPue

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Gobierno de México y Puebla realizan operativo en el Centro Histórico: aseguran 14 establecimientos por presunta piratería. Conoce cómo las autoridades combaten la infracción de derechos de autor.

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