Seguridad

Catean Agencia de Autos en Puebla tras Detención del Líder Criminal 'El Amarillo'

Fuerzas de seguridad federales y estatales se movilizaron al establecimiento ubicado en la Vía Atlixcáyotl en la zona de Lomas de Angelópolis.

Cateo en agencia de automóviles de lujo Dimont en la Vía Atlixcáyotl, Puebla.Cateo en agencia de automóviles de lujo en Puebla. Foto: N+

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Autoridades revisan documentos y autos de lujo al interior de una agencia luego del arresto de Govén Ulisses 'N', alias 'El Amarillo' y/o 'El Gobén'.

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