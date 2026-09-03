Catean Agencia de Autos en Puebla tras Detención del Líder Criminal 'El Amarillo'

Minutos después de la detención de Govén Ulisses 'N', alias 'El Amarillo' y/o 'El Gobén', agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina catearon una agencia de autos ubicada en la Vía Atlixcáyotl en la zona de Angelópolis en Puebla.

Las autoridades llegaron a las 6:00 horas y montaron el operativo en el que retuvieron al guardia de seguridad para ingresar al negocio de nombre 'Dimont'. De acuerdo al abogado Amadeo Lara Terrón, el gerente de esta agencia de autos identificado como Daniel Rivera pidió la intervención de la firma luego de que los agentes irrumpieron las oficinas.

Los agentes revisaron documentos y después llevaron a cabo inspecciones a los automóviles de alta gama que se encontraban en el inmueble.

A decir de la defensa, nunca se les notificó de la orden de cateo, esto mencionó el abogado Amadeo Lara Terrón: "En el ánimo de colaborar con las autoridades ofrecimos que se me designara de testigo si es que existe una orden de cateo y nos la muestran, pero no he tenido respuesta, llevo aquí media hora, es un Derecho Constitucional de la persona afectada por un cateo".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fue Capturado el Líder Criminal 'El Gobén' en Lomas de Angelópolis Puebla

De manera extraoficial se informó que la diligencia estaría relacionada con la detención de Govén Ulisses 'N', alias 'El Amarillo', detenido minutos antes en Lomas de Angelópolis ll.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles del dispositivo, en tanto, Omar García Harfuch dio a conocer que la persona detenida esta plenamente identificada como objetivo prioritario quien también se presume es líder de una célula criminal vinculada con 'Los Rusos'.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y… pic.twitter.com/jKAZuRoJps — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

Govén Ulisses 'N' estaría relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio y narcotráfico; Se espera que en las próximas horas se de más detalles sobre la supuesta vinculación del imputado y la agencia automotriz.

Con información de N+

MCS