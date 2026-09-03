Seguridad

Disparos en Veracruz Generan Alarma en Primaria; Investigan Presunto Asalto

Testigos señalaron que el hecho podría estar relacionado con un robo; autoridades mantienen las diligencias.

Acordonamiento policiaco por disparos en presunto asalto cerca de escuela primaria en VeracruzAcordonamiento policiaco por disparos en presunto asalto cerca de escuela primaria en Veracruz. Foto: N+

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Presunto asalto y disparos en la colonia Miguel Ángel de Quevedo al norte de Veracruz movilizan a la policía. Escuela cercana resguarda a los menores.

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