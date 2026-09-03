Disparos en Veracruz Generan Alarma en Primaria; Investigan Presunto Asalto

En la colonia Miguel Ángel de Quevedo, la cual se ubica en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Se registró un presunto asalto que generó la inmediata movilización de cuerpos de seguridad.

Según los primeros reportes la víctima de este hecho se trata de una mujer, por lo cual se desarrolló este operativo por parte de diversas corporaciones policiacas. En el punto se realizó el acordonamiento de las calles Buenavista y Sector Popular en la colonia antes mencionada.

Lo que provocó mayor conmoción fue que en este mismo sitio se encuentra una escuela primaria, por lo cual generó preocupación entre los padres de familia, ya que según los relatos de testigos se escucharon detonaciones de arma de fuego, que se trataría de un presunto asalto.

Según datos recabados la institución educativa estuvo informando a través de mensajes vía celular que los niños se encontraban bien, y que habían sido resguardados durante el desarrollo de las detonaciones de arma de fuego.

Por lo cual se les pidió que no asistieran por ellos al plantel, de manera que se mantendrán al resguardo al interior de las instalaciones educativas, en tanto se desarrollan las investigaciones y se recolectan los indicios que ayuden a esclarecer este hecho de violencia.