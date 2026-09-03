Seguridad

Bomberos Evitan Explosión tras Fuga de Gas en Restaurante Abandonado de Puebla

El fuerte olor del combustible alertó a los vecinos y comerciantes de la Privada 16 de Septiembre en la colonia Gabriel Pastor 1ª Sección.

Fuga de gas en restaurante de la 43 Poniente en Puebla.Cuerpo de emergencia atiende reporte de fuga de gas en la capital poblana. Foto: SSC Puebla

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Cuerpo de emergencia se movilizaron a la 43 Poniente por el reporte del fuerte olor a gas, investigan si fue causa de un robo.

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