Bomberos Evitan Explosión tras Fuga de Gas en Restaurante Abandonado de Puebla

Un olor a gas alarmó a vecinos y trabajadores de la colonia Gabriel Pastor 1ª Sección, en la ciudad de Puebla. El fuerte aroma obligó a las personas que lo percibieron a hacer llamadas de auxilio y solicitar la llegada de corporaciones de seguridad y atención a emergencias.

Los elementos policiales llegaron para verificar los reportes y confirmar la necesidad de bomberos en el sitio. Los tragahumos acudieron y dieron inicio a la revisión, detectando que el olor a mercaptano salía de unos establecimientos comerciales abandonados, ubicados en la 43 Poniente, entre la Privada B Boniente de la 16 de Septiembre y la 3 Sur.

Los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla ingresaron a los inmuebles —que algunas vez fueron bares y restaurantes— y comenzaron a ventilarlos; asimismo, emplearon agua a presión para facilitar la dispersión del hidrocarburo y evitar que, durante las acciones de socorro, alguna fuente de calor hiciera contacto con el gas y se registrara una ignición.

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Una vez que la posibilidad de explosión o incendio fue nulificada, los bomberos se retiraron. Trascendió que esta fuga se debió a que delincuentes o personas en condición de calle arrancaron y se llevaron la tubería de cobre que transportaba y contenía el gas L.P.

Este hecho delictivo se ha vuelto una constante que además de sustraer el material, pone en riesgo a la ciudadanía; N+ compartió un video en donde muestra el momento exacto en el que un sujeto robó un medidor de Gas Natural en la ciudad de Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Captan a Sujeto Robando un Medidor de Gas Natural en la Ciudad de Puebla

El caso se registró en la calle 19 Poniente entre 39 y 41 Sur en la colonia Belisario Domínguez, por lo que vecinos pidieron mayor vigilancia por parte de la Policía Municipal pues pudo ocasionar una fuga del combustible.

Las autoridades piden a la ciudadanía que denuncien este tipo de delitos para poder proceder en caso de que los responsables logren ser detenidos.

Con información de N+

MCS