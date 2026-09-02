Accidentes

Caja de Tráiler Causa Daños en Fachada de una Parroquia en el Centro de Tlaxcala

La unidad de carga terminó golpeando la parte del exterior del templo al tratar de dar doblar en la esquina.

Parte del nicho del templo colapsó por el impacto de la unidad.Parte del nicho del templo colapsó por el impacto de la unidad. Foto: Juan M.

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Un tráiler impacta la fachada de la parroquia de San José en Tlaxcala. El INAH evalúa los daños en este histórico templo.

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