Caja de Tráiler Causa Daños en Fachada de una Parroquia en el Centro de Tlaxcala

El conductor de un tráiler dañó con la caja parte de la fachada de la parroquia de San José ubicada en el centro histórico de Tlaxcala.

La unidad ingresó al primer cuadro de la capital y terminó impactando parte del exterior del templo al tratar de dar vuelta.

El golpe provocó afectaciones visibles en un nicho del inmueble histórico. Tras el incidente, elementos de seguridad y Protección Civil acordonaron la zona.

La calle fue cerrada tras el accidente. Foto: Juan M.

El Instituto Nacional de Antropológica e Historia (INAH) ya realiza la valoración técnica para determinar el alcance de las afectaciones y establecer las acciones necesarias para su reparación.

En tanto, la unidad pesada fue retirada del lugar y la circulación quedó restablecida.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR