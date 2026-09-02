Mujer Cae de Segundo Piso tras Escapar de un Presunto Abuso en Anexo de Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el presunto abuso sexual contra una mujer de 32 años al interior de un Centro de Rehabilitación ubicado en el municipio de Chiautempan, quien para escapar de sus supuestos agresores cayó desde un segundo piso.

Los hechos ocurrieron en el Centro de Rehabilitación Jóvenes Matriz Tlaxcala A.C., ubicado en la calle Nicolás Bravo perteneciente a la comunidad de Xaxala.

Inicialmente, una llamada al 911 alertó sobre la caída de una persona desde una altura aproximada de tres metros, lo que movilizó a policías municipales y estatales, así como a cuerpos de emergencia.

Mientras recibía los primeros auxilios, la mujer relató a los uniformados que fue víctima de una presunta agresión sexual por parte de hombres quienes también se encontraban internados en el anexo.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) la valoraron y detectaron un probable trauma raquimedular (TRM) el cual es una lesión grave que daña las estructuras de la columna vertebral y la médula espinal, por lo que fue trasladada al Hospital General de Tlaxcala para recibir atención especializada.

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Hasta el momento no se ha reportado una detención por el caso, pero se espera que las autoridades lleven acabo las acciones correspondientes una vez que la denuncia quede formalizada.

Los responsables del Centro de Rehabilitación Jóvenes Matriz Tlaxcala A.C. habrían manifestado a las autoridades que desconocían las presuntas agresiones; Cabe destacar que en este establecimiento tratan a personas quienes buscan dejar las adicciones al alcohol y drogas a través de un internamiento y desintoxicación física acompañada de terapia.

Las autoridades competentes deberán realizar una inspección en el lugar para corroborar que el establecimiento cuenta con los permisos necesarios y que las acciones de rehabilitación se lleven acabo sin irregularidades.

Ante alguna emergencia similar, se hace un llamado a la sociedad para denunciar los hechos de manera anónima al 089 o en caso de una emergencia notificar de manera inmediata al 911, o bien llamar a la Línea de las Mujeres (Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala) al 246 331 3731.

Con información de N+

MCS