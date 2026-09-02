Seguridad

Mujer Cae de Segundo Piso tras Escapar de un Presunto Abuso en Anexo de Tlaxcala

La víctima aseguró que estaba siendo agredida por parte de hombres que también estaban internados en el Centro de Rehabilitación de Chiautempan.

Mujer sufre abuso en Centro de Rehabilitación Jóvenes Tlaxcala A.C.Centro de Rehabilitación Jóvenes Matriz Tlaxcala A.C. Foto: Google Maps | Ilustrativa

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La Fiscalía de Tlaxcala investiga la agresión que provocó que la víctima tomara la decisión de arrojarse del Centro de Rehabilitación.

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