¿Qué le Pasó a Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo? Dan Detalles del Multihomicidio

Un ataque registrado dentro de un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dejó cuatro personas muertas. Entre las víctimas se encontraba Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos fueron reportados durante la noche del martes 1 de septiembre. Las víctimas son Jonathan Meléndez de 38 años, "su esposa, de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años, una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video | Captan a Presunto Implicado en Asesinato de Tecladista de Camilo Séptimo en Elevador

Las investigaciones establecen que el multihomicidio ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del pasado 1 de septiembre.

La FGJEM informó qué le pasó al músico y detalló que con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables.

Uno de ellos es Diego Sebastián "N", identificado como socio del músico y considerado por las autoridades como probable autor del homicidio múltiple; una posible causa del asesinato es el robo.

En ese sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno de México coordinaron la operación que permitió detener a los dos hombres señalados por su probable participación en los hechos.

Además, precisó que "las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio".

Jonathan Meléndez formaba parte de Camilo Séptimo, agrupación mexicana de rock alternativo, donde se desempeñaba como tecladista.

Además de su actividad musical, la Fiscalía lo identificó como productor musical y compositor.

FBPT