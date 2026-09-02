Homicidios

¿Qué le Pasó a Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo? Dan Detalles del Multihomicidio

Además del músico, fueron halladas sin vida su esposa embarazada, su hija y una joven de 21 años

Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo SéptimoJonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, asesinado en Atizapán de Zaragora. Foto: N+

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¿Qué le Pasó a Jonathan Meléndez? Claves del Multihomicidio de Tecladista de Camilo Séptimo y su Familia