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¿Quién Era Jonathan Meléndez? El Músico de Camilo Séptimo que Fue Asesinado junto A su Familia

El tecladista de la banda Camilo Séptimo fue encontrado sin vida junto a su familia dentro de su domicilio en Atizapán

Jonathan-melendez-quien-era-tecladista-camilo-septimo-asesinado-atizapanFoto: N+

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El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue hallado muerto junto a su familia. Conoce los detalles de este trágico suceso en Atizapán.

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