¿Quién Era Jonathan Meléndez? El Músico de Camilo Séptimo que Fue Asesinado junto A su Familia

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido en la escena musical como "Honas", tecladista, compositor y productor del grupo de synthpop Camilo Séptimo, fue asesinado la noche del martes 31 de agosto junto a su esposa, su hija de 3 años y la trabajadora doméstica de la familia, dentro de un departamento en el fraccionamiento Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, los cuerpos fueron localizados alrededor de la 1:00 am, luego de que vecinos escucharan gritos y presuntas detonaciones de arma de fuego y alertaran a la policía.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paola, de 35 y con 5 meses de embarazo; su hija Ana Sofía, de 3 años; y la empleada doméstica.

Un menor de 6 años, también hijo del músico, fue encontrado con vida y sin signos de violencia.

El perro de la familia también fue asesinado.

La fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas y que los hechos habrían ocurrido el martes entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes. Ya hay dos detenidos, uno de ellos es Diego Sebastián "N", quien era socio de la víctima en Airbnb.

Se investiga como posible causa del homicidio el robo; como eran socios, por eso pudo entrar a su casa con consentimiento de las víctimas.

¿Quién era Jonathan Meléndez "Honas"?

Meléndez nació el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México. Fundó Camilo Séptimo en 2013 junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, tras haber participado en proyectos musicales individuales.

La banda se consolidó como una de las propuestas más reconocibles de synthpop e indie rock mexicano, con un sonido marcado por sintetizadores atmosféricos y guitarras reverberadas.

Su primer sencillo, "Portales", mezcló rock con pop nostálgico, pero fue "No confíes en mí" el tema que catapultó al grupo, y que les valió dos nominaciones a los Premios IMAS en 2015, incluyendo artista nuevo y canción del año. En 2022 sumaron una nominación a los Premios MTV Miaw por video del año con "Inevitable".

A lo largo de su carrera, Camilo Séptimo lanzó cuatro álbumes de estudio: Óleos (2017), Navegantes (2019), Ecos (2022) y Jardín de las almas (2023), además del EP Maya (2014).

Entre sus canciones más populares se encuentran "Miénteme", "Vicio", "Contacto", "Contracorriente" y "Como tú". Además de su papel como tecladista, tomaba parte en los coros durante las presentaciones en vivo del grupo.