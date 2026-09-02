Entretenimiento

Mark Ruffalo, Señalado de Antisemita, Recibe Respaldo de Más de 170 Voces Judías

Figuras judías del mundo del entretenimiento pidieron terminar con 'el uso falso y peligroso de acusaciones de antisemitismo' en una carta de defensa hacia Mark Ruffalo.

Mark-Ruffalo-acusado-antisemitismo-defensa-carta-170-judiosFoto: Getty Images

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170 figuras judías defienden a Mark Ruffalo tras ser acusado de antisemita por criticar fusión empresarial. ¿Es una crítica legítima o un ataque injusto?

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