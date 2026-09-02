Mark Ruffalo, Señalado de Antisemita, Recibe Respaldo de Más de 170 Voces Judías

Mark Ruffalo ha dado que hablar gracias a su postura sobre la guerra en Gaza.

Luego de que Paramount Skydance lo acusara de recurrir a "tropos antisemitas" para criticar la fusión de la compañía con Warner Bros. Discovery, más de 170 figuras judías del entretenimiento, entre ellas Hannah Einbinder, Ilana Glazer, Joel Coen y Tony Kushner, firmaron una carta abierta en su defensa.

La polémica comenzó el 21 de agosto, cuando Ruffalo utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra la familia Ellison por la fusión, vinculando al cofundador de Oracle, Larry Ellison, quien financia la oferta de 111 mil millones de dólares de su hijo David Ellison por Warner Bros. Discovery, con la campaña militar de Israel en Gaza.

El actor compartió un clip de la ejecutiva de Oracle y consejera de Paramount, Safra Catz, y acusó a la empresa de participar en un "sistema de apartheid de opresión" y en un "genocidio", además de calificar a Larry Ellison de "oligarca clásico".

Paramount respondió con dureza, acusando a Ruffalo de emplear "presuntos tropos antisemitas al servicio de una disputa empresarial", y argumentó que aplicar términos como "genocidio" y "apartheid" a una transacción corporativa cruzaba una línea.

Ruffalo calificó la acusación en su contra de "impactante y fundamentalmente deshonesta" y defendió que criticar a un primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que la proveen no es lo mismo que criticar a los judíos.

El actor John Cusack se sumó rápidamente a su defensa, mientras que del otro lado, el Centro Simon Wiesenthal y la organización Creative Community for Peace se pronunciaron en contra de Ruffalo.

Tres días después, más de 170 artistas, escritores y líderes judíos publicaron una carta titulada "¡Basta!" en la que describen la controversia contra Ruffalo como una "campaña de difamación escandalosa" y piden terminar con lo que llaman "el uso falso y peligroso de acusaciones de antisemitismo".

El texto sostiene que señalar los vínculos entre lo que ocurre en Gaza y lo que ocurre en Hollywood es "todo lo contrario al antisemitismo" y los define como parte de su deber ético como judíos.

Ilana Glazer, una de las firmantes, añadió su propio comunicado: calificó de absurdo tachar a Ruffalo de antisemita por cuestionar una fusión corporativa masiva, y advirtió que hacerlo es una forma peligrosa de silenciar críticas legítimas.

Por su parte, el cineasta Kenneth Lonergan, amigo cercano del actor desde hace 30 años, calificó la acusación de "manifiestamente absurda" pese a no compartir todas las posturas de Ruffalo.

Detrás del cruce está la fusión de 111 mil millones de dólares entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, encabezada por David Ellison, cuyo padre Larry Ellison, cofundador de Oracle, ha sido señalado por su respaldo tecnológico a Israel.

Ruffalo ha sido uno de los críticos más visibles de la operación, a la que acusa de poner en riesgo miles de empleos y de concentrar aún más el poder mediático.