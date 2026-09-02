Aldo Rendón Sale de La Casa de los Famosos por Problemas de Salud

Aldo Rendón salió de La Casa de los Famosos México 2026 por problemas de salud, en un abandono inesperado que generó sorpresa entre sus compañeros, quienes lo despidieron entre llanto y aplausos.

Galilea Montijo reunió la noche de este martes a los residentes para darles una noticia poco agradable, pero decidió dar la palabra al participante, quien se levantó y comunicó su abandono.

"Me voy de La Casa...", dijo Aldo y se quebró en llanto. Enseguida, los habitantes reaccionaron preguntando por qué, pues no lo podían creer.

"Las condiciones de La Casa no son las adecuadas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya y no puedo estar saliendo y regresando a hacérmelo, entonces, me voy de La Casa hoy", añadió entre lágrimas.

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De inmediato, sus compañeros y compañeras se quedaron anonadados y corrieron a abrazarlo.

"No se asusten, estoy muy bien, estoy bien, pero...", dijo el stylist, mientras le decían que lo quieren.

"Es la mejor decisión, ya la tomé porque sino, creo que es lo más responsable, por eso tardé tanto", agregó, al tiempo que La Jefa pedía a los participantes que acompañaran a Aldo al jardín para despedirlo.

Yahir fue uno de los más afectados. El cantante no se levantó con el resto y solo estaba procesando la mala noticia, pero Aldo lo llamó y se abrazaron entre sollozos.

Durante su participación en el reality, Aldo contó que padece anemia, que descubrió antes de entrar a La Casa tras hacerse estudios por el cansancio y sueño constantes.

También dijo que vive con queratocono, una enfermedad que afecta la córnea y puede causar problemas de visión. Además, mencionó haber sufrido un ataque de gota, que provoca dolor e inflamación en las articulaciones.

En 2010, Aldo sufrió una grave crisis de salud que afectó su hígado y vesícula, por la que estuvo cerca de seis meses hospitalizado. Según contó, el problema estuvo relacionado con su consumo de alcohol durante varios años.

Esta noche, al recibirlo en el foro, Galilea Montijo mostró su empatía con el participante porque decidió comprometerse con su salud.

Rendón es la séptima baja de la casa más famosa de México. El fin de semana fue eliminado Luis Chaparro por no contar con el apoyo del público. Ya quedaron fuera Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, y la creadora de contenido Yanet García.

La exintegrante de OV7, Mariana Ochoa, fue la segunda eliminada de La Casa, pero pudo volver debido a la dinámica del exilio, que se realizó luego de que Fede Vigevani abandonara el show, al solo entrar como participante especial, bajo la dinámica de "El Infiltrado".

ASJ