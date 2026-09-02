Entretenimiento

Aldo Rendón Sale de La Casa de los Famosos por Problemas de Salud

Sus compañeros y compañeras se quedaron anonadados y corrieron a abrazarlo, pero comprendieron que el stylist debe atenderse

Aldo RendónFoto: Las Estrellas.
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