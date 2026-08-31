Luis Chaparro Es el Sexto Eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Tras una nominación poco convencional, Luis Chaparro fue el habitante menos votado por el público, por lo que tuvo que abandonar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México esta noche.

Entre los participantes que estuvieron en riesgo de abandonar el programa estaban Karina Torres, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia y Gemma Garoa.

Mariana Ochoa fue la primera en regresar a la casa, provocando sorpresa entre los demás nominados, especialmente Gema y Luis. Posteriormente, Ernesto Laguardia volvió al inmueble y aprovechó el momento para agradecer el apoyo de su público.

La tercera en quedar fuera fue Karina Torres, por lo que Gema Garoa y Luis Chaparro permanecieron en la sala. Finalmente, el creador de contenido y comediante dejó la residencia, luego de 36 días.

Cabe recordar que en esta lista se encontraba Brianda Deyanara, quien robó la salvación y la utilizó para mantenerse una semana más dentro de la competencia.

Hasta antes de este domingo, las actrices Ximena Herrera y Arantza Ruiz, así como su colega, Moisés Peñaloza, y la creadora de contenido Yanet García habían sido los expulsados definitivos.

La exintegrante de OV7, Mariana Ochoa, fue la segunda eliminada de La Casa, pero pudo volver debido a la dinámica del exilio, que se realizó luego de que Fede Vigevani abandonara el show, al solo entrar como participante especial, bajo la dinámica de "El Infiltrado".