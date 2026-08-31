Accidentes

Motociclista Resulta Lesionado Choque con Auto Bulevar Demetrio Ruiz Malerva Tuxpan Veracruz

La conductora del vehículo también resultó lesionada y autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Joven resulta con traumatismo tras choque en el bulevar de TuxpanJoven resulta con traumatismo tras choque en el bulevar de Tuxpan. Foto: N+

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En Tuxpan, un motociclista de 21 años y una conductora resultan lesionados tras choque en Tuxpan. Autoridades investigan causas del siniestro.

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