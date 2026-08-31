Motociclista Resulta Lesionado Choque con Auto Bulevar Demetrio Ruiz Malerva Tuxpan Veracruz

Arturo ’N’, de 21 años y originario de Papantla, quien presuntamente es elemento de la Secretaría a la Marina, resultó gravemente herido tras chocar la motocicleta que conducía contra un automóvil en el bulevar Demetrio Ruiz Malerva, en la ciudad de Tuxpan al norte del estado.

El joven sufrió traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Inicialmente se dio a conocer que fue trasladado al IMSS-Bienestar, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue canalizado y trasladado a una clínica del puerto de Veracruz para recibir atención clínica especializada.

En el accidente también resultó lesionada Ana “N”, conductora del automóvil involucrado. Las autoridades al lugar de los hechos para tomar conocimiento. Se informó que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar y deslindar responsabilidades.

En los últimos días los accidentes de personas a bordo de motocicletas en el puerto de Tuxpan han reportado un incremento significativo. Por lo cual han exhortado a los conductores a extremar precauciones con la finalidad de reducir la incidencia de este tipo de incidentes.