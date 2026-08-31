Accidentes

Auto con Explosivo Estalla Cerca de Comandancia Policial de Ojocaliente, Zacatecas

6 civiles resultaron heridos, los cuales reciben atención médica tras el supuesto ataque

Foto: Bomberos ZacatecasFoto: Bomberos Zacatecas

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