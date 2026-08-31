Auto con Explosivo Estalla Cerca de Comandancia Policial de Ojocaliente, Zacatecas

Esta noche se registró una explosión en las inmediaciones de la Comandancia de Policía del municipio de Ojocaliente, en el estado de Zacatecas.

Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública indicaban que se habría arrojado un artefacto explosivo desde un vehículo que transitaba por el lugar. No obstante, en una actualización posterior, el secretario de gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, indicó que el artefacto fue colocado primero en un vehículo y después detonado.

“El explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones”, publicó en redes sociales.

En las imágenes del incidente se aprecia cómo las llamas consumieron un vehículo, así como un árbol adyacente, ante la mirada atónita de los testigos. También se aprecian posibles daños en la fachada del inmueble atacado.

Hasta el momento, se reportan siete heridos: seis civiles y un elemento de la policía municipal. Todos ellos estarían recibiendo ya atención médica.

Según dio a conocer Reyes Mugüerza, la explosión dañó 11 vehículos particulares, así como dos patrullas.

Se ha reforzado el operativo de seguridad en la zona con el objetivo de detener a los responsables. En estos momentos, se reporta bajo control la situación.

Esta tarde estaba programada la coronación de la reina de la feria local, por lo que había una importante concentración de personas en el centro del municipio. Sin embargo, el evento fue cancelado tras el episodio de violencia.

El gobierno estatal informó la suspensión de clases y de todas las actividades escolares en las instituciones educativas de la cabecera municipal, en todos los niveles, hasta nuevo aviso.

También se suspendió la atención al público en las oficinas de la Presidencia Municipal y sus distintas dependencias. Únicamente permanecerán activas las áreas operativas y de emergencia.

Ojocaliente, ubicado a 47 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, ha protagonizado varios episodios de violencia en los últimos años. En 2024, por ejemplo, en la localidad se registraron bloqueos del crimen organizado, en medio de una oleada de enfrentamientos con autoridades.

A mediados del 2025, fue secuestrado el hijo del presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano. Pasaron cinco meses antes de que Joshua Zambrano fuese rescatado con vida en medio de un operativo de las fuerzas estatales.

La inseguridad en Ojocaliente también alcanzó al Museo Comunitario del municipio el pasado 26 de diciembre, cuando sujetos entraron en la madrugada por la fuerza y se llevaron más del 80% de las piezas arqueológicas.