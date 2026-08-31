Accidentes

Camioneta se Sale del Camino y Choca Contra Árbol en Veracruz; Hay un Muerto

El percance involucró una unidad particular y un vehículo de dos ruedas; según los reportes dos personas requirieron atención de los cuerpos de emergencia.

Un muerto y dos lesionados es el saldo de un accidente vehicular en VeracruzUn muerto y dos lesionados es el saldo de un accidente vehicular en Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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En Veracruz, una camioneta y una motocicleta chocaron, dejando como resultado una muerte y dos personas heridas.

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