Camioneta se Sale del Camino y Choca Contra Árbol en Veracruz; Hay un Muerto

Un accidente vehicular se registró en el camino local que comunica Omealca con la comunidad de Xúchiles en la región centro de la entidad veracruzana, según los datos recabados el saldo fue de una persona fallecida y dos lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta y una motocicleta estuvieron involucradas en el percance. Presuntamente, el conductor de la camioneta intentó evitar un choque frontal, pero terminó saliéndose del camino y chocando contra un árbol.

El conductor, fue identificado como Andrés Guzmán, y se informó que murió en el lugar de los hechos. Una mujer que viajaba como acompañante y el motociclista resultaron lesionados y fueron atendidos por cuerpos de emergencia quienes les brindaron los primeros auxilios.

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.