'El Tato' Fue Recapturado por Ataque Incendiario contra el Bar Lacoss de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo nuevamente a Gabriel 'N' alias 'El Tato' de 28 años de edad, presunto implicado en el incendio de un bar en la Colonia Popular Coatepec, ocurrido el año pasado.

De acuerdo con las investigaciones, el implicado y otros sujetos armados llegaron en motocicleta, rociaron combustible y prendieron fuego al establecimiento y un auto.

El atentado contra el Bar Lacoss ocurrió el pasado 18 de noviembre de 2025, hecho que dejó saldo de siete personas muertas y cinco lesionadas.

La reaprehensión se concretó el 30 de agosto de 2026 en la Colonia Tres Cerritos, gracias a labores de inteligencia conjuntas entre la fiscalía de homicidios dolosos y la unidad de robo de vehículos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos en colaboración con la Coordinación Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra… pic.twitter.com/XlAoR9pIVl — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 30, 2026

Gabriel 'N' alias 'El Tato' ya fue puesto a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR