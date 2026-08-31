Homicidios

'El Tato' Fue Recapturado por Ataque Incendiario contra el Bar Lacoss de Puebla

Gabriel 'N' había sido liberado días antes y las autoridades confirmaron su reaprehensión por el incendio de un centro nocturno.

El atentado dejó como saldo siete personas sin vida.El atentado dejó como saldo siete personas sin vida. Foto: FGE Puebla

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Gabriel 'N', alias 'El Tato', detenido de nuevo por el incendio mortal en el Bar Lacoss.

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