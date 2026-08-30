Asesinan a Hombre en Ciudad Juárez; Intentó Evitar que se Llevaran a su Hijo

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en el cruce de las calles Caballero Águila y Custodio de la República, de la colonia Fray García de San Francisco, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo emitido por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron el llamado al número de emergencias 911, tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Según el reporte, la víctima habría intentado evitar que sujetos armados se llevaran a su hijo.

Por lo anterior, uno de los atacantes descendió de una camioneta tipo minivan, color plata, y le realizó disparos en repetidas ocasiones, quedando el hombre sin vida en la vía pública, al exterior de un domicilio.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes observaron el cuerpo del hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a resguardar la zona.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para iniciar con las investigaciones correspondientes. En el lugar se dio a conocer que el menor se encuentra a salvo.

Mientras tanto, acudió una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se ha emitido mayor información respecto a la identidad de la víctima. Se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, se dé a conocer su identidad, así como información sobre los presuntos responsables.