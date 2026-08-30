Homicidios

Asesinan a Hombre en Ciudad Juárez; Intentó Evitar que se Llevaran a su Hijo

Un hombre fue asesinado a balazos tras impedir que sujetos armados se llevaran a su hijo en una minivan, en la colonia Fray García de San Francisco.

Asesinan a hombre en Ciudad Juárez al intentar proteger a su hijoAsesinan a hombre en Ciudad Juárez al intentar proteger a su hijo. Foto: N+

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Un padre pierde la vida al evitar que se lleven a su hijo. Conoce más detalles.

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