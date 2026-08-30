Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio en el fraccionamiento Villa Alegre de la colonia Héroes de Puebla.

De acuerdo con primeros reportes, el cadáver presentaba golpes y fue localizado en el patio de su propia vivienda, por lo que vecinos solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

La calle General Antonio Álvarez fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) en espera del arribo de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes.

No se ha precisado la causa de la muerte, sin embargo, se reporta que el cadáver presenta golpes. Será la autoridad competente quien determine si se trató de un accidente o un homicidio.

Con información de N+

JAPR