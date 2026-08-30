Seguridad

Encuentran a Hombre de la Tercera Edad Muerto en el Patio de su Casa en Puebla

Presuntamente la víctima presenta huellas de violencia, por lo que la calle fue acordonada por la policía.

Vecinos solicitaron la presencia de paramédicos y de la policía.Vecinos solicitaron la presencia de paramédicos y de la policía. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre mayor es hallado sin vida en Villa Alegre, Puebla. El cuerpo presenta golpes y la policía investiga.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+