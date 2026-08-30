Derrame de Petróleo Moviliza a Pemex y Protección Civil en Veracruz

En Ixhuatlán del Sureste, se registró un derrame de petróleo crudo por parte de Petróleos Mexicanos, la fuga se generó en un ducto cuya válvula ya fue cerrada, en el ejido Esfuerzo del Trabajo ubicado en la zona rural.

Trabajadores de Pemex asistieron al sitio de la contingencia y se espera que en los próximos días comiencen con los trabajos de remediación.

En un comunicado, el ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, informó que tras un recorrido se confirmó la afectación y las autoridades de Protección Civil mantienen presencia en la zona y dan seguimiento a cualquier riesgo para las familias.

Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el lugar se han colocado barreras de contención para la recuperación y limpieza del hidrocarburo derramado.

Se ha solicitado también que los trabajos se realicen con la mayor prontitud y que se determine técnicamente la magnitud de la afectación. Pidieron a la población no acercarse al área afectada y evitar cualquier fuente de fuego.