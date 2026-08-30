Medio Ambiente

Derrame de Petróleo Moviliza a Pemex y Protección Civil en Veracruz

La válvula fue cerrada y colocaron barreras para recuperar el material; autoridades pidieron evitar acercamientos y cualquier fuente de fuego.

Autoridades confirmaron un derrame de petróleo crudo en el ejido Esfuerzo del Trabajo, en Ixhuatlán del SuresteAutoridades confirmaron un derrame de petróleo crudo en el ejido Esfuerzo del Trabajo, en Ixhuatlán del Sureste. Foto: Cristina Juarez del Sue

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Pemex enfrenta derrame en Veracruz, confirman cierre de válvula y la colocación de barreras de contención. Protección Civil alerta a la población y exhorta a no acercarse a la zona.

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