Seguridad

Ejército y Guardia Nacional Incautan Decenas de Armas y Droga en El Oro, Durango

En el operativo se decomisó un armamento compuesto por 39 artefactos, de los cuales 13 eran armas largas y 26 armas cortas

Ejército y Guardia Nacional decomisan droga en DurangoEjército y Guardia Nacional decomisan droga en Durango. Foto: Defensa

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