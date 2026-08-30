Ejército y Guardia Nacional Incautan Decenas de Armas y Droga en El Oro, Durango

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional incautaron decenas de armas y múltiples dosis de droga durante un operativo en el municipio de El Oro, en el centro de Durango.

Según el comunicado publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el decomiso fue realizado por elementos del Ejército durante un patrullaje de vigilancia y reconocimiento terrestre.

En el operativo, que fue hecho en coordinación con la Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, se decomisó un armamento compuesto por 39 artefactos, de los cuales 13 eran armas largas y 26 armas cortas. Además, se aseguraron mil 482 cartuchos y equipo táctico.

En el decomiso también se incautaron 700 gramos de una sustancia con las características de la metanfetamina y 15 dosis de polvo con las características de la cocaína. También fueron decomisadas 64 dosis de marihuana, así como un vehículo.

La Secretaría de Defensa informó que los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las oficinas de la Fiscalía General de la República con sede en el vecino municipio de Santiago Papasquiaro.

Hasta el momento no se ha especificado si hubo detenidos.

La institución señaló que operativos como este han permitido que durante la presente administración se hayan asegurado más de 26 mil 62 armas de fuego, así como 4 millones 657 mil cartuchos y 117 mil 52 cargadores.

En el sexenio también se han decomisado 48 mil 267 vehículos. Además, se han incautado 128 mil 318 kilogramos de mariguana, 20 mil 352 kilogramos de cocaína y 132 mil kilogramos de metanfetamina.