Economía

Hacienda Reporta Récord Histórico en Recaudación Tributaria: 15.6% del PIB

El secretario Edgar Amador Zamora asistió a la Reunión Plenaria de los diputados federales de Morena

foto: Cuartoscurofoto: Cuartoscuro
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