Hacienda Reporta Récord Histórico en Recaudación Tributaria: 15.6% del PIB

El secretario de Hacienda informó a diputados de Morena que los ingresos por la recaudación tributaria alcanzaron el 15.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda: “Los ingresos tributarios, al corte del 2026, representan 15.6 por ciento del Producto Interno Bruto; es un récord histórico, nunca se había alcanzado este nivel de recaudación y esto es muy importante. Es muy importante que, así como la prosperidad es compartida, la tributación también tiene que ser compartida”.

Al asistir a la Reunión Plenaria de los diputados federales de Morena, el secretario Edgar Amador Zamora dijo que este es el esfuerzo fiscal más importante en tres décadas, por lo que se espera un pequeño superávit primario para 2026 y una deuda pública sostenible.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda: “Es un esfuerzo fiscal muy considerable para llevar las finanzas públicas en una ruta de sostenibilidad de mediano y largo plazo, tenemos una deuda pública en una senda perfectamente sostenible, los requerimientos financieros del sector público que son la medida amplia digamos de los pasivos públicos generados en el ejercicio respecto al PIB se han reducido de 5.8 a 4.1 por ciento, muy por debajo de economías de desarrollo similar, por debajo del promedio de América Latina y de los países de la OCDE”.

El secretario recordó que la deuda pública se ubicó en el 51.1 por ciento del PIB, y que en el segundo trimestre de este año la economía creció 2.1 por ciento anual, respecto al 1.5 por ciento del mismo periodo del año pasado, lo que representó el crecimiento más sólido en los últimos 6 años.

Con informaicón de Héctor Guerrero