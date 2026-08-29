Resultados Lotería Nacional Sorteo Superior 2896: Lista de Números Ganadores

Esta fecha es muy especial para muchos fanáticos de la música y para aquellos que decidieron participar en la rifa, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2896, que conmemora el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel.

Si te perdiste alguno de los últimos sorteo de la Lotería Nacional mexicana, hoy ya pueden revisar los resultados del Sorteo Mayor 4025, la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1758, así sabrás quiénes fueron los afortunados triunfadores.

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En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 28 de agosto (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 45229, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 49078, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2896 de este día:

El número 45229 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 49078 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 32810 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 13749 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 44111 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 48157 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 31102 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 46181 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 24777 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 31446 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 24955 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 34683 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 11658 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 26120 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 56914 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2896 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 28 de agosto 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO