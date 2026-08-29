Lenín Moreno, Expresidente de Ecuador, es Condenado a 5 Años de Prisión por Corrupción

El caso Sinohydro volvió a sacudir Ecuador. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) determinó este viernes condenar al expresidente Lenín Moreno a una pena de cinco años de cárcel por el delito de corrupción, además de ordenar su "incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer algún cargo público".

Moreno, quien dirigió al país sudamericano entre 2017 y 2021, habría recibido sobornos en la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la empresa china Sinohydro.

Los jueces aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario. Los hechos ocurrieron cuando Moreno era vicepresidente del exmandatario Rafael Correa entre 2007 y 2017.

En este caso estaban imputadas otras 20 personas, entre ellas su esposa, Rocío González; su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo; su cuñada Marta González; su amigo Conto Patiño y el exembajador de China Cai Runguo, quienes también fueron declarados culpables.

González, su hija y el resto de su familia fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel; mientras que Patiño y el exembajador chino recibieron los mismos cinco años que Moreno.

📄 #ResoluciónCNJ | Tribunal de la #SalaPenalCNJ de la @CorteNacional de Justicia declaró culpables a 20 procesados en el #CasoSinohydro.



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⚖️ #IndependenciaJudicialCNJ pic.twitter.com/8iVn7wNIY1 — Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) August 29, 2026

Los jueces aceptaron la teoría de la Fiscalía, que acusó al exmandatario y su familia de recibir más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que la compañía china Sinohydro pagó para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

De acuerdo con los magistrados, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un "ámbito ajeno a su rectoría" con el objetivo de favorecer a Sinohydro, y por ello obtuvo beneficios a través de terceras personas.

Sin embargo, el expresidente rechazó las acusaciones y que no recibió "ni un solo centavo de Sinohydro" y que el caso supuestamente había sido fabricado por Correa para vengarse de él.

La hidroeléctrica entró en funcionamiento a finales de 2016, pero recién fue recibida en abril de este año por el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pese a que tenía miles de fisuras.

Según Moreno, cuando él llegó a ser presidente, lo primero que hizo fue "investigar" las obras del correísmo que "estaban mal hechas", entre ellas la hidroeléctrica, y que en ese entonces se detectaron 17 mil fisuras.

Además de la pena de cárcel, el expresidente tendrá que dar una compensación del triple de lo que recibió, al igual que su esposa, su hija y sus otros familiares. Los otros sentenciados tendrán que pagar el doble de lo que recibieron en sobornos.

Expertos aseguran que esta sentencia, de primera instancia, podrá ser apelada por el expresidente y todos los demás procesados. De cumplirse, se llevaría a cabo en prisión domiciliaria y no en la cárcel, porque las leyes en Ecuador lo permiten debido a su edad, de 73 años, y a su condición de discapacidad física.

HVI