Internacional

Lenín Moreno, Expresidente de Ecuador, es Condenado a 5 Años de Prisión por Corrupción

El exmandatario fue declarado culpable de recibir sobornos de la empresa china Sinohydro para la construcción de una central hidroeléctrica

Lenín Moreno, Expresidente de Ecuador, Condenado a 5 Años de Prisión por CorrupciónEl expresidente de Ecuador Lenín Moreno en la audiencia de su sentencia en el caso Sinohydro. Foto: EFE

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