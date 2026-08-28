Internacional

Incautan en Nueva York Cargamento de Cocaína con Valor de 10 MDD

Tres personas fueron arrestadas durante el operativo en el que decomisaraon 263 kilogramos de droga

Agentes de la DEAIncautan cargamento de cocaína de 10 millones de dólares en Nueva York. Foto: Reuters

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