Incautan en Nueva York Cargamento de Cocaína con Valor de 10 MDD

Autoridades incautaron en Nueva York un cargamento de 263 kilogramos de cocaína. Se trata del mayor decomiso en una década. Autoridades señalan que la droga incautada está valorada en el mercado negro en 10 millones de dólares.

Durante el operativo se detuvo a tres personas, según señaló este viernes la comisionada de la policía de la ciudad, Jessica Tisch.

En conferencia de prensa, las autoridades de Nueva York señalaron que se trata de un cargamento de narcóticos vinculado a una red de tráfico interestatal. Esta red tendría conexiones en todo el país.

El operativo fue realizado en conjunto con la DEA y, según las autoridades, fue posible tras una investigación “minuciosa”.

La mayor parte del cargamento fue localizado en una furgoneta. Ahí encontraron 147 paquetes en forma de ladrillo.

Otros 83 paquetes fueron hallados en unas cajas fuera del vehículo en Long Island. En el lugar fue arrestado Nelson Salcedo, quien descargaba la cocaína a un almacén en el condado de Queens. Al respecto Jessica Tisch señaló:

“Se trata de una enorme cantidad de narcóticos que nunca serán fraccionados, ni empaquetados, vendidos o distribuidos en nuestros vecindarios”.

Por su parte, Towanda Thorne James, directora de la DEA en Nueva Jersey, declaró durante la conferencia de prensa que no solo era “un buen día para las agencias del orden, sino un buen día para el público”. Y agregó:

“Gracias a esta investigación y a la excelente colaboración entre nuestros socios de las fuerzas del orden, más de 580 libras de cocaína no llegarán a nuestras calles”.

Nelson Salcedo, de 35 años, fue acusado de posesión criminal de sustancias controladas en primer y tercer grado. El hombre residente de Nueva Jersey, se declaró no culpable, según informó Lisa Tompkins, fiscal adjunta de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de Nueva York.

Salcedo permanece detenido en la cárcel municipal de Riker's Island en Nueva York. El acusado podría haber salido con una fianza de 50 mil dólares, equivalentes a 851 mil pesos mexicanos. Hasta el momento no se ha informado el nombre de los otros dos arrestado.

Con información de EFE