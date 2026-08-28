Aviones de Combate Interceptan 5 Aeronaves en Texas durante Visita de Trump a la NASA

El cielo sobre Houston, Texas, se cerró de golpe esta mañana. Cazas F-16 de Estados Unidos surcaron el espacio aéreo restringido de la ciudad para interceptar a cinco aeronaves de aviación general que se habían adentrado en la zona prohibida.

Los pilotos militares no tardaron en actuar: escoltaron a las naves fuera del perímetro, en una maniobra que el Comando Norte confirmó horas después mediante un comunicado oficial.

El Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos (NORAD) anunció que sus cazas interceptaron las aeronaves durante la vigencia de una restricción temporal de vuelo con motivo de la visita del presidente Donald Trump a la NASA.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si el incidente guarda relación directa con su presencia en la ciudad.

La restricción estuvo vigente el viernes de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., afectando a los aeropuertos de Ellington, Hobby y La Porte durante la estancia de Trump en Houston.

La FAA implementa restricciones temporales de vuelo cada vez que el presidente o el vicepresidente viajan dentro de Estados Unidos.

"Salvaguardar nuestro espacio aéreo compartido es una misión en la que cada aviador desempeña un papel vital", declaró el mayor general David Moar, de la Real Fuerza Aérea Canadiense y director de operaciones del NORAD.

HVI