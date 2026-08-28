Internacional

Aviones de Combate Interceptan 5 Aeronaves en Texas durante Visita de Trump a la NASA

Las aeronaves de aviación general que sobrevolaban espacio aéreo restringido

Aviones de Combate Interceptan Cinco Aeronaves por Violar Restricciones Cuando Trump Visita la NASAEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la NASA en Houston, Texas, 28 de agosto de 2026. Foto: Reuters

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