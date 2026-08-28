Accidentes

Mueren Tres Menores al Ser Impactados por el Tren en Gómez Palacio

Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta la cual fue impactada por la locomotora.

Mueren Tres Menores al Ser Impactados por el Tren en Gómez PalacioLa camioneta volcó luego de ser impactada por el tren. Foto: N+

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