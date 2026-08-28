Mueren Tres Menores al Ser Impactados por el Tren en Gómez Palacio

La tarde de este viernes, 28 de agosto, tres menores de edad perdieron la vida luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por un tren en las vías ubicadas sobre la carretera a Gregorio García, en el municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con los primeros reportes, los menores viajaban a bordo de una camioneta cuando intentaron cruzar las vías en dirección al ejido El Quemado. En ese momento, el tren impactó la unidad en uno de sus costados, provocando que volcara y quedara a un costado de las vías.

Tras el accidente, al lugar acudieron elementos de Protección Civil, así como personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes participaron en las labores de atención y resguardo de la zona.

Los cuerpos de los menores fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se les practicará la necropsia de ley. Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del percance.