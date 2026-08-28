Así Registras tu Línea con Terminación 1 antes de Fecha Límite: Fácil y en Minutos

Para que no se postergue más la vinculación de las líneas telefónicas móviles con terminación 1 en México, que tiene como fecha límite el lunes 31 de agosto, las autoridades comparten los pasos a seguir para no salir de casa y lograr el registro de los números celulares.

Si se busca evitar que suspendan llamadas, mensajes y datos, el proceso es ágil y gratuito. ¿Qué se necesita? Para las personas físicas, solo se requiere lo siguiente:

El número celular de 10 dígitos

Una identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

CURP

Tener a la mano el dispositivo para tomarte una foto y recibir un mensaje de texto.

Si la línea es de plan de renta mensual, también conocida como pospago, en teoría los datos ya están vinculados y no se requiere hacer este proceso.

El paso a paso para registrar la línea telefónica en minutos es de esta forma:

Ingresa al portal oficial: registratulinea.crt.gob.mx de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Selecciona tu compañía y elige tu operador móvil (Telcel, AT&T, Movistar, BAIT, Diri, entre otros).

Coloca tu número telefónico, así el sistema enviará un código por SMS a tu celular.

Escríbelo en la página para validar que tienes el chip contigo.

Toma una fotografía nítida del derecho y revés de tu INE o pasaporte.

Evita reflejos de luz directos y no la coloques sobre un fondo blanco.

Se te pediría una prueba de vida con una selfie, y la página te pedirá acceder a la cámara para tomarte una fotografía rápida y verificar tu identidad.

Una vez validados los pasos anteriores, el sistema te mostrará una pantalla de éxito. Guarda o toma captura del folio de confirmación.

Si se prefiere hacer los mismos pasos pero de forma presencial, se puede acudir directamente a un Centro de Atención a Clientes de la compañía telefónica sin olvidar estos documentos:

Llevar físicamente el INE vigente

CURP impresa para que un asesor realice la vinculación en sus sistemas.

HVI