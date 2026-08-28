Sábado y Domingo de Apoyo Bienestar: Hay Registro o Tarjeta para Estos Hombres y Mujeres

En septiembre cae el pago de la pensión adultos mayores, pero mientras llega ese momento este sábado y domingo hay actividad de varios apoyos o programas sociales, por eso te compartimos qué hombres y mujeres pueden hacer registro y reciben su Tarjeta Bienestar el 29 y 30 de agosto 2026 en México.

Durante la última semana del mes se abrió la inscripción a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años de edad en CDMX, por eso en una nota te mostramos la lista de requisitos y documentos necesarios para realizar el trámite y cómo asegurar el apoyo de 3 mil pesos bimestrales en el último día de registro.

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Los programas que tienen registro abierto este fin de semana es Vivienda para el Bienestar de CONAVI y el apoyo que otorga la credencial del Servicio Universal de Salud a los beneficiarios de las pensiones federales.

En cuanto al registro CONAVI, la recepción de solicitudes aplica solamente en el estado de Veracruz, por eso en una nota ya te dejamos los requisitos a cumplir y la ubicación de los cuatro módulos que van a estar abiertos hasta este sábado 29 de agosto 2026.

En cuanto a la credencialización para acceder al Servicio Universal de Salud, aplica para hombres y mujeres que son beneficiarios de la Pensión adultos mayores y personas con discapacidad. Este sábado se pueden inscribir las personas cuyo primer apellido inicie con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, en los siguientes módulos.

Finalmente, este 29 y 30 de agosto hay entrega de Tarjeta Bienestar para los nuevos beneficiarios que hicieron su registro a la Pensión adultos mayores y mujeres Bienestar de 60 a 64 años en el pasado mes de junio 2026. Para ubicar su módulo Bienestar más cercano, deben entrar a este link.

Así está la actividad de los apoyos para hombres y mujeres Bienestar durante este sábado 29 y domingo 30 de agosto. Se espera que durante la próxima semana se anuncie el calendario de pagos oficial de las pensiones de septiembre 2026.

AO