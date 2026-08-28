Programas sociales

Sábado y Domingo de Apoyo Bienestar: Hay Registro o Tarjeta para Estos Hombres y Mujeres

Programas de ayuda del Gobierno de México tienen actividad este fin de semana, por eso checa quiénes hacen registro o reciben Tarjeta Bienestar este 29 y 30 de agosto 2026.

Sábado y domingo de Apoyo Bienestar qué hombres y mujeres tienen registro o reciben tarjeta el 29 y 30 de agosto 2026Varios programas o apoyos Bienestar tienen actividad en el último fin de semana de agosto 2026: Foto: Gobierno de Morelos

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Sábado y Domingo de Apoyo Bienestar: ¿Qué Hombres y Mujeres Tienen Registro o Reciben Tarjeta el 29 y 30 de Agosto?