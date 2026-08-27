Hoy Acaba Registro Pensión Adultos Bienestar 60 a 64 Años: Así Aseguras el Apoyo

Son días de mucho movimiento en los programas sociales y este viernes 28 de agosto termina el registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años 2026, y si cumples con los requisitos pero aún no solicitas el apoyo económico de 3 mil pesos, acá te decimos cómo puedes asegurar tu inscripción a la ayuda para adultos mayores.

Esta pensión para adultos mayores 60 a 64 años aplica para hombres que radican en la Ciudad de México (CDMX) y debido a que durante el año los beneficiarios reciben hasta 18 mil pesos, en una nota ya te mostramos los requisitos y pasos para inscribirte, pues el trámite suele tornarse complicado para muchas personas.

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El apoyo Bienestar para adultos mayores corre a cargo por parte de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) en la CDMX. El registro se realiza únicamente bajo la modalidad 'Casa por Casa', donde personal de Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) acude al domicilio de los aspirantes para que llenen su solicitud.

Eso significa que para asegurar el apoyo, los hombres de 60 a 64 años deben estar pendientes del momento en que el personal de la SAPCI se encuentre en el zona en la que viven. Por ahora se desconocen los lugares a los que acudirán a hacer el registro este viernes 28 de agosto, pero es importante tener listos los siguientes documentos en original y copia:

Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente.

Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda.

Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

CURP.

Al parecer es cuestión de suerte y de estar al pendiente, pero el objetivo que tiene la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años es brindarle el apoyo económico da un total 125,500 personas que cumplen con el rango de edad y habitan en las 16 alcaldías de la CDMX en este 2026. Por esta razón, se le da preferencia de registro a los adultos mayores de edades más avanzadas, que se encuentren ubicados en las unidades territoriales de bajo y muy bajo índice de Desarrollo Social.

AO