Programas sociales

Hoy Acaba Registro Pensión Adultos Bienestar 60 a 64 Años: Así Aseguras el Apoyo

Quedan pocas horas de registro, por eso checa cómo asegurar la inscripción a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en agosto 2026

Termina registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años 2026 cómo asegurar apoyoLa Pensión adultos mayores Bienestar 60 a 64 años da un pago de 3 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

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