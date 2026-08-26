Programas sociales

Abre Registro Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 Años: Así Aseguras Apoyo de $3000

Ya está abierta la inscripción para adultos mayores Bienestar, por eso checa los requisitos y pasos para registrarse en agosto 2026

Abre registro la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en agosto 2026 requisitos y cómo asegurar apoyoLa Pensión Hombres Bienestar tiene registro en los últimos días de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+