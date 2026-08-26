Abre Registro Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 Años: Así Aseguras Apoyo de $3000

Pocas veces se tiene la oportunidad de hacer el registro a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años y ahora que se anunció nueva recepción de solicitudes en agosto 2026, acá te damos los requisitos y pasos para inscribirse al programas social que da un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Las mujeres de 60 a 64 años y adultos mayores de 65 y más se quedaron con las ganas de inscribirse a la Pensión Bienestar en agosto 2026, pues de momento la Secretaría de Bienestar aún no da conocer las próximas fechas de inscripción. Lo que sí ocurre esta semana es la entrega de tarjetas Bienestar para nuevos beneficiarios que se registraron hace unos meses.

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A través de redes sociales se dio a conocer que el programa social para hombres de 60 a 64 años tiene convocatoria abierta para nuevos beneficiarios del 24 al 28 de agosto 2026. El apoyo corre a cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) en la CDMX y los requisitos y documentos que piden para solicitar la ayuda son los siguientes:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64 años.

Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente.

Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda.

Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

CURP.

Para llenar la solicitud de ingreso a la Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años en 2026, es importante que los aspirantes estén pendientes en su domicilio, pues el registro se realiza únicamente bajo la modalidad 'Casa por Casa', por parte de personal de Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI).

Se desconocen las zonas que contarán con la presencia del personal de la SAPCI para hacer el registro a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años. Los adultos mayores que tengan toda su documentación debidamente requisitada en original y copia, asegurarán el apoyo de 3 mil pesos por bimestre en este 2026.

AO