Muere Hombre tras Choque Entre Camionetas en Colonia San Francisco de Matamoros

Un accidente se registró este miércoles sobre la calle 14 y Laguna Leona de la colonia San Francisco, en Matamoros, Tamaulipas, donde una camioneta 4x4 se impactó de manera frontal contra una camioneta Cherokee.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque, un hombre quedó prensado al interior de uno de los vehículos y perdió la vida en el lugar.

Elementos de Bomberos y Protección Civil se movilizaron hasta el sitio y trabajan con equipo hidráulico, conocido como “quijadas de la vida”, para realizar las labores de extracción del cuerpo.

Cuerpos de Emergencia Atienden Accidente en Matamoros. Foto: N+

Las autoridades mantienen el área acordonada mientras se realizan las maniobras correspondientes y se espera el arribo de las autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias de ley.