Seguridad

Muere Hombre tras Choque Entre Camionetas en Colonia San Francisco de Matamoros

Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar con equipo hidráulico para realizar las maniobras de extracción

Muere Hombre tras Choque Entre Camionetas en Colonia San Francisco de MatamorosMuere Hombre tras Choque Entre Camionetas en Matamoros. Foto: N+

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Choque frontal entre camionetas deja un hombre fallecido. Bomberos y Protección Civil trabajan en la extracción del cuerpo.

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