Supuesta Fiesta Universitaria Termina en Riña en Puebla; USEP se Pronuncia

Una riña multitudinaria entre jóvenes fue captada en video en pleno centro del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, a pocos metros de la Presidencia Municipal.

En las imágenes se observa a más de una decena de jóvenes intercambiar golpes en la vía pública, mientras otras personas intentan separarlos.

Durante la pelea, uno de los involucrados recibió una patada en el rostro y cayó al piso, donde permaneció inconsciente por algunos segundos, pese a que otras personas trataron de auxiliarlo, otro joven se acercó y volvió a agredirlo.

Versiones periodísticas señalan que la riña habría ocurrido en las inmediaciones de un establecimiento donde realizaban una convivencia de bienvenida por el inicio de ciclo escolar que estaría relacionada con alumnos de una universidad.

La pelea se prolongó durante varios minutos y en el video no se observa la intervención de elementos policiales, pese a que los hechos ocurrieron en una zona céntrica de Tlatlauquitepec.

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Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas o lesionados de gravedad a consecuencia de esta riña, no obstante, la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) se pronunció al respecto.

Ante los señalamientos difundidos sobre este incidente y la presunta participación de estudiantes de esta institución con Sede Regional Yaonáhuac, se emitió un comunicado para aclarar la situación.

La Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) recalcó que no organiza, promueve ni respalda fiestas, convivios o eventos de 'bienvenida' que impliquen el consumo de bebidas alcohólicas, debido a que este tipo de actividades infringen las normas de convivencia y los principios que rigen a esta comunidad universitaria.

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Además, aclaró que luego de la revisión de fotografías y video difundidos en redes sociales, no se identificó a los involucrados en esta riña como integrantes de dicha universidad. Esta información, coincidió con los testimonios de autoridades de la microrregión y del municipio.

De igual manera, la USEP confirmó que el joven afectado no pertenece a su casa de estudios, no obstante, reiteró su compromiso con atender cualquier señalamiento relacionado con integrantes de su comunidad con responsabilidad, transparencia y apego a la información veraz.

Con información de N+

MCS