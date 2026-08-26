Seguridad

Supuesta Fiesta Universitaria Termina en Riña en Puebla; USEP se Pronuncia

La Universidad de la Salud del Estado (USEP) emitió un comunicado luego de una pelea callejera entre jóvenes ocurrida en Tlatlauquitepec.

Captan pelea entre jóvenes universitarios en Tlatlauquitepec, Puebla.Captan pelea callejera en Tlatlauquitepec, Puebla. Foto: Google Maps | Ilustrativa

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Una pelea entre jóvenes en Puebla fue captada en video. La USEP niega participación de sus alumnos y rechaza eventos con alcohol.

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