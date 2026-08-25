Educación

SEP Suspende Primaria de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla

La Secretaría de Educación Pública prohibió temporalmente la publicidad en la institución educativa para este ciclo escolar 2026-2027.

Colocan sellos de suspensión en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla.Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla. Foto: N+

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La SEP de Puebla coloca sellos de suspensión en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, continúan investigaciones.

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