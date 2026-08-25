SEP Suspende Primaria de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla colocó sellos de suspensión de publicidad en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza y suspendió temporalmente el servicio educativo en el nivel primaria.

La dependencia aclaró que no representa clausura total del plantel, sino una medida precautoria contra la promoción de servicios bajo un modelo castrense en primaria, secundaria y media superior.

Esta acción responde a los lineamientos de la SEP Federal, la cual determinó que las instituciones particulares no pueden impartir educación básica o media superior con denominación militarizada, al ser esta una facultad exclusiva de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla dio a conocer que posteriormente se emitirá una resolución en apego a los términos establecidos por la ley educativa.

Mientras continúan las inspecciones en los niveles de preescolar hasta superior, la autoridad educativa estatal llamó a los padres de familia a acercarse para recibir orientación y conocer alternativas para la continuidad escolar de los alumnos.

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Pese a esta clausura temporal, la institución tiene anunciado el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027 sin que tuviera aparentes afectaciones en los niveles de secundaria y media superior, en tanto que en primaria continúa con una suspensión.

La Academia Militarizada Ignacio Zaragoza tiene hasta el próximo 31 de agosto para atender las observaciones emitidas por la autoridad educativa para poder reanudar sus operaciones de manera normal.

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Cabe destacar que la inscripción a este instituto asciende a 13 mil 860 pesos, mientras que las colegiaturas están en 7 mil 460 pesos por cada mes del año.

Se espera que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita la resolución del caso en los próximos días luego de las posturas realizadas por la academia ubicada en la calle 17 Norte en la Ciudad de Puebla, quienes han intentado defender su operación por la vía legal y administrativas.

Con información de N+

MCS