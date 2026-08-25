Educación

Inicia Consulta a Maestros sobre el Uso de Celulares en las Escuelas

Más de 1.2 millones de maestros participan en la consulta sobre el uso de dispositivos móviles por parte de alumnos. Desde su punto de vista, el uso excesivo es dañino para los estudiantes

Niño manipula un celular.Menor manipula un teléfono celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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