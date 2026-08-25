Inicia Consulta a Maestros sobre el Uso de Celulares en las Escuelas

Este lunes inició la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar en escuelas de educación básica, previa al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

En esta fase, más de 1.2 millones de docentes en 202 mil escuelas participarán en una consulta sobre las nuevas reglas de ingreso, promoción y ascenso y el uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes.

La consulta a maestros sobre el uso de dispositivos es parte de los foros regionales para crear una propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

Docentes aseguraron que el uso desmedido de dispositivos móviles es dañino.

Al respecto, la maestra Aleida Arellano, indicó:

“Se distraen demasiado, en casa se les está olvidando hacer actividades en las que pueden jugar más, actividades físicas, entonces ya ni libros, ni lecturas, ni nada. Solo se enfocan en el celular. De hecho, se vuelven ansiosos dentro de la escuela, más que nosotros con jornada de 8 horas, el niño ya está ansioso que quiere el celular, porque nosotros normalmente no se los permitimos”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Maestros de Todo el País Serán Consultados sobre Uso de Celulares en Escuelas

“El uso excesivo del celular les daña bastante, hace que su mente no se les motive; cuando les pedimos pónganse a multiplicar, pónganse a restar, los niños no pueden hacer estas situaciones porque están acostumbrados a mover el móvil, les cuesta mucho trabajo razonar, yo creo que el uso del celular no debe estar permitido”, aseguró otra docente.

Por su parte la maestra Valeria, aseguró:

“En la escuela es una estrategia que si la sabemos usar va a ser muy favorable, yo sí llevaría a cabo el protocolo de mochila segura, revisar que los niños traigan únicamente los útiles necesarios para la escuela”

Ante la estrategia a usar para evitar que se vuelva una adicción, indicó:

“Tiempos de uso”

La SEP explicó en un comunicado que el acceso excesivo e indiscriminado de menores de edad a las redes sociales representa un riesgo para su desarrollo cognitivo y su salud mental, puede alterar patrones de sueño y exponerlos a peligros como el acoso sexual, ciberbullying, pornografía y contenidos violentos.

Es probable que esta misma semana tengan el resultado de los cuestionarios en línea.

Con información de Susana López Peña.

LECQ