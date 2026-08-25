Movilidad

Autopista del Sol: Lluvia, Accidentes y Labores de Mantenimiento

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Autopista México-Cuernavaca.Cierre parcial de la circulación en la Autopista del Sol. Foto: X @GN_Carreteras
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