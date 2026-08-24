Vecinos Mapean 20 Socavones en Guadalupe Inn; Algunos Reaparecen en Semanas

La aparición constante de socavones en la colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), mantiene en alerta a sus habitantes. En apenas un año, vecinos aseguran haber identificado 20 socavones y 16 baches, una situación que los llevó a crear su propio mapa para documentar los puntos afectados y exigir una solución ante hundimientos que, según denuncian, pueden reaparecer pocas semanas después de ser reparados.

El registro elaborado por los residentes busca dimensionar un problema que no solo afecta las condiciones del pavimento. Los hundimientos también han provocado cierres a la circulación, complicaciones para sacar vehículos de algunas calles y problemas relacionados con fugas de agua.

Ante la recurrencia de los daños, habitantes de Guadalupe Inn decidieron documentar por su cuenta los sitios donde han encontrado afectaciones. El mapa vecinal registra 36 puntos problemáticos durante el último año: 20 corresponden a socavones y 16 a baches.

Cecilia, vecina de la colonia, explicó que realizó el mapeo con la intención de mostrar a las autoridades la magnitud del problema y facilitar la identificación de los lugares donde se presentan los hundimientos.

“Son muchos baches, también están marcados los socavones que son muchos. Tuve que hacer un mapeo para que la alcaldía se diera cuenta de dónde eran los hundimientos”.

De acuerdo con este registro, una calle sobresale por la cantidad de afectaciones y preocupa especialmente a los habitantes debido al flujo vehicular que recibe diariamente.

La calle Guty Cárdenas es señalada por los vecinos como el punto más afectado de Guadalupe Inn. Según su registro, esta vialidad concentra casi la mitad de los 20 socavones identificados en la colonia durante el último año.

La situación cobra relevancia por la ubicación de la calle y el tránsito de la zona, debido a su cercanía con importantes vialidades del sur de la Ciudad de México, entre ellas Avenida Revolución e Insurgentes Sur.

Para los residentes, que los hundimientos aparezcan repetidamente en Guty Cárdenas es una señal de que el problema podría requerir una intervención más profunda que reparar únicamente la superficie del pavimento.

Una vecina expresó su preocupación por la frecuencia con la que aparecen estas afectaciones.

“El que sea recurrente, en cada momento que surjan socavones en Guadalupe Inn y en la calle Guty Cárdenas no es normal”.

Las consecuencias de los hundimientos no terminan en los daños visibles sobre las calles. Los habitantes reportan que los socavones han provocado caos vehicular, cierres a la circulación y falta de agua asociada con fugas detectadas en los puntos afectados.

José Ángel, habitante de Guadalupe Inn, señaló que las restricciones al tránsito han complicado las actividades cotidianas de algunos residentes, particularmente cuando necesitan utilizar sus vehículos.

“No puedes sacar tu auto, está cerrado permanente el tránsito vehicular”.

Los vecinos sostienen que la recurrencia de las afectaciones aumenta su preocupación, pues aseguran que algunos hundimientos aparecen nuevamente después de que cuadrillas realizan trabajos de reparación.

Habitantes de Guadalupe Inn reconocen que la alcaldía Álvaro Obregón ha enviado cuadrillas para atender los socavones. Sin embargo, denuncian que los hundimientos pueden volver a aparecer en los mismos puntos pocas semanas después de las intervenciones.

Esta situación ha llevado a los residentes a pedir que las autoridades no se limiten al bacheo y determinen qué ocurre debajo del pavimento.

Cecilia considera que las reparaciones superficiales no están resolviendo el origen de las afectaciones.

“El bacheo no es el problema que tenemos, tenemos un problema más de fondo. No es posible que vengan y bacheen y en dos semanas se vaya hundiendo nuevamente”.

Por ello, los habitantes solicitan una investigación de la infraestructura subterránea para determinar si existe alguna falla que explique por qué los hundimientos reaparecen.

La alcaldía Álvaro Obregón informó a N+FORO que realiza una revisión de la red hidráulica secundaria de Guadalupe Inn mediante cámaras, con el objetivo de identificar las posibles causas detrás de la formación de los socavones.

Entre las hipótesis que se analizan se encuentran posibles fugas o fracturas en las redes de drenaje y agua potable, infraestructura que se encuentra debajo de las calles y cuyo deterioro puede favorecer la pérdida de material que sostiene el pavimento.

Pie de foto: Carta con la respuesta de la alcaldía Álvaro Obregón.

Crédito: Cortesía.

Especialistas consideran, sin embargo, que establecer con precisión el origen de los hundimientos podría requerir una inspección directa de la infraestructura ubicada bajo el pavimento.

Agustín Ortega, de la Coordinación de Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, explicó que una revisión más profunda permitiría localizar una posible tubería o drenaje relacionado con las afectaciones.

“Lo que habría que hacer es retirar todo el material, abrir la calle e ir a descubrir si hay alguna tubería que esté generando este tipo de problema. Y lo más probable es que al abrir, pero tenemos que ir profundo, bueno, tenemos que excavar y encontrar alguna tubería, algún drenaje, y entonces ahí van a encontrar la falla”.

La explicación apunta a un problema que trasciende a Guadalupe Inn. El estado de las redes hidráulicas y de drenaje ha sido identificado como uno de los factores relacionados con la formación de socavones en distintos puntos de la Ciudad de México.

La cifra ayuda a dimensionar el problema: más del 80% de los socavones que se generan en la Ciudad de México estaría relacionado con redes antiguas de drenaje y agua potable que no han sido rehabilitadas, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México.

Este antecedente cobra especial relevancia en Guadalupe Inn ante las fugas reportadas y la recurrencia de hundimientos en determinados puntos. La revisión de la infraestructura será clave para establecer si las condiciones de las tuberías están detrás de las afectaciones denunciadas por los habitantes.

Mientras se determina el origen, los vecinos esperan que las investigaciones permitan encontrar una solución que impida que los socavones vuelvan a formarse después de las reparaciones.

El mapa elaborado por los residentes se ha convertido en una herramienta para documentar la magnitud del problema: 20 socavones y 16 baches en un año, con Guty Cárdenas como la calle que concentra casi la mitad de los hundimientos registrados en esta colonia de la alcaldía Álvaro Obregón.

Con información de Arturo de la Sancha.