Movilidad

Vecinos Mapean 20 Socavones en Guadalupe Inn; Algunos Reaparecen en Semanas

Guty Cárdenas concentra casi la mitad de los socavones detectados; habitantes denuncian que algunos reaparecen semanas después de ser reparados.

Vecinos registran socavones y baches en Guadalupe Inn.Vecinos registran socavones y baches en Guadalupe Inn. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La alcaldía Álvaro Obregón revisa con cámaras la red hidráulica ante posibles fugas o fracturas en tuberías de agua y drenaje

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