Detienen en EUA a Ricardo Verduzco Bernal, Exdirector del Deporte en Guasave, Sinaloa

Las autoridades de Utah, Estados Unidos, informaron que Ricardo Verduzco Bernal, quien fue director del Deporte en Guasave, fue detenido y acusado ​​formalmente por un gran jurado federal por poseer 111 mil pastillas de fentanilo.

En un comunicado del Distrito de Utah, destaca que, según las acusaciones en documentos judiciales, en agosto de 2026, el Grupo de Trabajo contra el Narcotráfico inició una investigación penal contra Verduzco Bernal y sus cómplices, "tanto identificados como no identificados", ya que se les vincula con una organización de narcotráfico.

"Al parecer, distribuía grandes cantidades de fentanilo y otros estupefacientes en el distrito de Utah", indica el documento emitido por el Distrito de Utah.

Verduzco Bernal está acusado específicamente de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo y tiene programado un juicio con jurado para el 26 de agosto de 2026 en Salt Lake City.

El exfuncionario municipal fue descubierto por agentes que llevaron a cabo una compra controlada de fentanilo, según las autoridades, y señalan que como resultado de dicha compra, se ejecutó una orden de registro para una habitación de hotel en el condado de Salt Lake, Utah.

Tras esto, el pasado 12 de agosto, los agentes llevaron a cabo la orden de registro en el hotel; en una de las habitaciones se encontraba Verduzco Bernal. Ahí los agentes localizaron y le incautaron droga que dio positivo a fentanilo, que equivalía a 111 mil pastillas de dicha droga.

En tanto, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Bernal se encuentra en el país con una visa de visitante.

Verduzco Bernal tiene programado un juicio este miércoles 26 de agosto en el Tribunal Federal Orrin G. Hatch, en Salt Lake City, según datos difundidos por el Departamento de Justicia.

Ricardo Verduzco Bernal fue nombrado director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (IMUDEG) en 2022, durante la administración del alcalde Martín Ahumada Quintero, y cuyo cargo mantuvo hasta 2024.

De 2025 y 2026 fue coordinador de la zona Centro-Norte del Instituto Sinaloense del Deporte. Sin embargo, Verduzco no inició en el servicio público, según su familia, tuvo una carrera deportiva que inició en el ciclismo a los 16 años de edad, en el periodo 1988 a 1993.

Incluso, su hermana publicó en redes sociales al momento de su nombramiento como director del Instituto del Deporte: "Su perseverancia, preparación, esfuerzo, capacidad y espíritu competitivo lo hizo destacar siempre en cada carrera".

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