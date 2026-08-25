Seguridad

Detienen en EUA a Ricardo Verduzco Bernal, Exdirector del Deporte en Guasave, Sinaloa

Autoridades investigan la presunta relación del exfuncionario con una organización dedicada al tráfico de fentanilo

Detienen a exfuncionario de Guasave, SinaloaAyuntamiento de Guasave
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