Sociedad

Captan Fumarola Emitida por el Volcán Popocatépetl desde un Avión en Puebla

La pasajera de una aeronave logró grabar la columna de humo emitida por 'Don Goyo' mientras sobrevolaban el coloso con el Iztaccíhuatl de fondo.

Fumarola Emitida Volcán Popocatépetl Captada Avión Puebla 24 Agosto 2026Pasajera de Avión Capta en Video Fumarola Emitida por Volcán Popocatépetl. Foto: X @SicomNoticias_

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