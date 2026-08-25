Captan Fumarola Emitida por el Volcán Popocatépetl desde un Avión en Puebla

Una pasajera de un avión comercial logró captar en video el momento en que una gran fumarola estaba siendo emitida por el volcán Popocatépetl, compartiendo la grabación posteriormente.

En las imágenes captadas por la mujer se logra apreciar una extensa columna de humo saliendo desde el cráter de ‘Don Goyo’ teniendo de fondo al Iztaccíhuatl, conocido también como ‘La Mujer Dormida’.

#Viral 🌋✈️ ¡La vista que nadie espera encontrar desde un avión!



Una pasajera captó al #Popocatépetl justo cuando soltaba una impresionante fumarola, con el #Iztaccíhuatl de fondo. 😮



¿Tú grabarías o te quedarías viendo? 👀👇#SicomNoticias pic.twitter.com/e2566dS5lG — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) August 24, 2026

De acuerdo con el informe de este lunes 24 de agosto de 2026 del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), durante las últimas 24 horas se detectaron en el volcán Popocatépetl 13 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza.

De acuerdo con la dependencia del gobierno federal, el Semáforo de Alerta Volcánica de este coloso se encuentra en Amarillo Fase 2, mismo que implica lo siguiente:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado.

Ocurrencia de tremor de amplitud variable.

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas.

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas.

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Cámara de N+ Capta Impresionante Fumarola del Volcán Popocatépetl

De acuerdo con esta información, el Cenapred emite las siguientes recomendaciones:

No intentes subir al volcán , pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes , como se ha visto recientemente.

Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter , estar dentro de esta zona no es seguro.

En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Con información de N+

GMAZ