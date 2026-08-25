Accidentes

Hombre Muere a Bordo de un Camión Urbano en la Ciudad de Chihuahua

El hombre se desvaneció cuando intentaba descender del camión en la colonia Rosario; paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Pasajeros fueron desalojados del camiónPasajeros fueron desalojados del camión. Foto: N+

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Un hombre de 82 años perdió la vida en un camión urbano en Chihuahua. A pesar de los esfuerzos de los testigos y paramédicos, no sobrevivió.

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