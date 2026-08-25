Hombre Muere a Bordo de un Camión Urbano en la Ciudad de Chihuahua

Un hombre de 82 años murió a bordo de un camión urbano en la colonia Rosario, en la ciudad de Chihuahua, lo que generó una movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre comenzó a sentirse mal mientras viajaba en la unidad, por lo que se levantó de su asiento con la intención de descender.

Sin embargo, el hombre se desvaneció en las escaleras del camión. Testigos que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio junto con elementos de la Policía Municipal para brindar atención al hombre.

Los paramédicos realizaron una valoración y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Por instrucciones de las autoridades, los pasajeros fueron desalojados del camión mientras se acordonaba la zona y se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense.

Familiares del fallecido acudieron al lugar después de recibir la noticia. La identidad del hombre no fue dada a conocer.