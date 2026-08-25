Desaparece el Locutor Iván Michel Atilano tras Salir de su Programa de Radio en Oaxaca

La desaparición del locutor de Radio Evolución 98.5 FM, Iván Michel Atilano, mantiene en alerta a las autoridades de Oaxaca, por lo que organizaciones civiles exigen su localización con vida.

Familiares y compañeros del comunicador, de 47 años de edad, informaron que la última vez que lo vieron fue el 18 de agosto en Huautla de Jiménez.

“Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero, por lo que sus familiares y seres queridos se encuentran preocupados”, indica el mensaje publicado en las cuentas de la radiodifusora.

Según medios locales, el locutor de radio finalizó su programa, salió de las instalaciones ubicadas en callejón 5 de Mayo, en la zona centro de Huautla de Jiménez y luego se perdió todo contacto con él.

En tanto, la Fiscalía de Oaxaca publicó una ficha de búsqueda con los datos personales y características principales de Iván Michel Atilano, con la finalidad de que la ciudadanía pueda colaborar en su localización. Iván vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul marino y lentes oftálmicos con armazón negro, mide 1.70 aproximadamente, su complexión es regular y su tez es clara.

Luego de darse a conocer la desaparición del locutor de Radio Evolución 98.5 FM, la organización Artículo 19, se pronunció al respecto y exigió a las autoridades garantizar su localización con vida, así como brindar acompañamiento integral a su familia.

Foto: Especial

“Solicitamos de manera urgente a la Fiscalía de Oaxaca y al Gobierno de Oaxaca continuar con las labores de búsqueda e investigación bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión”, afirmó.

Esto quiere decir que durante las pesquisas no se tiene que descartar como línea de investigación su labor informativa.

Asimismo, solicitaron a Derechos Humanos Oaxaca y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que adopten medidas para garantizar la seguridad de la familia de Iván y de sus compañeros.

“ARTICLE 19 continúa con la documentación del caso para exigir a las autoridades las medidas necesarias para lograr la localización con vida de Iván y garantizar que las personas periodistas en Oaxaca puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad”, puntualizó.

EPP