Desaparecidos

Desaparece el Locutor Iván Michel Atilano tras Salir de su Programa de Radio en Oaxaca

El comunicador, de 47 años de edad, fue visto por última vez en Huautla de Jiménez; exigen su aparición con vida

Iván Michel Atilano es locutor de Radio Evolución 98.5 FM en OaxacaFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+