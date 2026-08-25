Seguridad

Compañeros Recuerdan a Ivonne Deris Carranza Leal y Exigen Justicia tras su Muerte

Sus más cercanos revelaron que era una mujer entusiasta y alegre, que siempre estaba sonriendo, y pidieron que se castigue al responsable de su fallecimiento.

Compañeros Recuerdan a Ivonne Deris Carranza Leal y Exigen Justicia tras su MuerteCompañeros Recuerdan a Ivonne Deris Carranza Leal y Exigen Justicia tras su Muerte. Foto: N+

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La muerte de Ivonne Deris conmociona a sus compañeros, quienes exigen justicia. Su pareja está detenida.

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