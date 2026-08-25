Compañeros Recuerdan a Ivonne Deris Carranza Leal y Exigen Justicia tras su Muerte

A pocos días de la muerte de Ivonne Deris, de 36 años, sus compañeros del negocio de pollos asados donde trabajaba en Tampico la recuerdan como una mujer alegre, responsable y muy querida, cuya ausencia dejó un profundo vacío entre quienes convivieron con ella.

Durante las jornadas laborales, Ivonne acostumbraba escuchar música mientras realizaba sus actividades. Sus compañeros recordaron que incluso hubo días en los que se mostraba especialmente animada, cantaba y compartía momentos agradables con quienes trabajaban a su lado.

Sin embargo, también señalaron que en algunas ocasiones acudió al establecimiento con moretones visibles en los brazos. Durante la semana en que ocurrió la tragedia, aseguraron haber observado lesiones en su cuello, aunque al preguntarle qué había ocurrido, ella habría respondido que se había caído o golpeado accidentalmente.