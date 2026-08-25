Cuerpo Localizado en Tambo Pertenece a Alexis Aldaír, Joven Desaparecido en García, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado dentro de un tambo, en el municipio de García, corresponde a Alexis Aldaír Morín Martínez, un joven de 18 años de edad que había sido reportado como desaparecido desde finales del mes de julio.

La identificación de Alexis Aldaír se logró luego de realizar una prueba de ADN a los restos encontrados y compararlos con las muestras entregadas por sus familiares al momento de presentar el reporte de búsqueda. Con los resultados obtenidos, las autoridades afirmaron que el cuerpo encontrado pertenecía al joven.

Familiares del joven pidieron a las autoridades que se esclarezca este caso y exigieron justicia. Agentes de Investigación continuarán trabajando en la carpeta de este hecho para tratar de localizar a los responsables que habrían asesinado al joven.

Fue el pasado viernes 21 de julio cuando se reportó el hallazgo del cuerpo. Vecinos reportaron a las autoridades percibir un olor fétido que salía de un domicilio ubicado en la colonia Valle de San Blas, en García, Nuevo León. Al ingresar a este sitio, oficiales localizaron un tambo en el que se encontraban los restos humanos del joven que contaba con un reporte de búsqueda.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado cuál fue la causa de muerte del joven, por lo que se espera el resultado de la autopsia. La investigación continúa para saber qué ocurrió y quiénes podrían estar relacionados con la muerte de Alexis Aldaír.