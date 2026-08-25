Seguridad

Cuerpo Localizado en Tambo Pertenece a Alexis Aldaír, Joven Desaparecido en García, NL

El cuerpo fue encontrado sin vida en la colonia Valle de San Blas el pasado mes de julio.

Localizan cuerpo en GarcíaEl cuerpo fue localizado en una casa en la colonia Valle de San Blas. Foto: N+

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