Detienen a Joven Tras Amenazar de Muerte a su Abuela en Monterrey, Nuevo León

Un nuevo caso de violencia familiar se registró en la colonia Garza Nieto, en Monterrey, donde un joven fue detenido luego de presuntamente amenazar de muerte a su abuelita tras una discusión relacionada con una bolsa que contenía una sustancia con características de marihuana.

El detenido fue identificado como Juan Tomás N., de 26 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Valentín Canalizo, donde elementos de la Secretaría de Seguridad realizaban un recorrido de vigilancia y recibieron un reporte del C4 sobre un caso de violencia familiar.

Al llegar al sitio, los oficiales entrevistaron a la víctima, una mujer de 86 años, quien solicitó la detención de su nieto y relató lo ocurrido.