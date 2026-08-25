Seguridad

Detienen a Joven Tras Amenazar de Muerte a su Abuela en Monterrey, Nuevo León

La mujer fue agredida verbalmente por tirar una bolsa con marihuana.

Hombre detenido por amenazar a su abuela.Hombre detenido por amenazar a su abuela. Foto: Policía de Monterrey

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