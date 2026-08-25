Detienen a Joven Tras Amenazar de Muerte a su Abuela en Monterrey, Nuevo León
La mujer fue agredida verbalmente por tirar una bolsa con marihuana.
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Un nuevo caso de violencia familiar se registró en la colonia Garza Nieto, en Monterrey, donde un joven fue detenido luego de presuntamente amenazar de muerte a su abuelita tras una discusión relacionada con una bolsa que contenía una sustancia con características de marihuana.
El detenido fue identificado como Juan Tomás N., de 26 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Valentín Canalizo, donde elementos de la Secretaría de Seguridad realizaban un recorrido de vigilancia y recibieron un reporte del C4 sobre un caso de violencia familiar.
Al llegar al sitio, los oficiales entrevistaron a la víctima, una mujer de 86 años, quien solicitó la detención de su nieto y relató lo ocurrido.
De acuerdo con su declaración, el joven llegó al domicilio y posteriormente ingresó a uno de los cuartos. Al salir, se encontraba molesto y comenzó a cuestionar a su abuelita sobre el paradero de una bolsa que presuntamente contenía marihuana y que tenía guardada en la vivienda.
La mujer explicó que había decidido tirar la bolsa, debido a que no quería tener drogas dentro de su casa. Esta situación habría provocado que el joven se alterara y comenzara a amenazarla de muerte.
Ante el señalamiento de la víctima, los policías procedieron con la detención del joven y lo trasladaron ante el Ministerio Público.