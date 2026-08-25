'Se Ha Comportado a la Altura', Dice Alcaldesa de Uruapan tras Reunión con Harfuch

Luego de una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, afirmó que el funcionario se ha comportado a la altura.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la viuda de Carlos Manzo, afirmó que tuvo un encuentro con Harfuch y agradeció por “siempre escuchar y atender”, los temas relacionados con el bienestar de México. “Trabajar en coordinación con el gobierno federal siempre será de suma importancia”, afirmó.

Asimismo, señaló que es importante reconocer cuando “hay buenos funcionarios dentro del sistema”, especialmente cuando se trata de atender la seguridad de la ciudadanía.

“Hasta hoy día puedo decir que el secretario se ha portado a la altura. La seguridad para nuestro bello estado es fundamental”, indicó.

Grecia Quiroz aseguró que sigue en lucha, la cual no se limita solo a sus exigencias, si no también a las de otras personas que desean vivir en paz.

“Tiempo al tiempo, la verdadera justicia llegará porque nada puede permanecer oculto”, puntualizó.

Quiroz fue nombrada en el cargo por el Congreso del Estado de Michoacán, con la finalidad de concluir el periodo constitucional 2024-2027, luego de que, su esposo y alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado durante un evento público el 1 de noviembre de 2025.

La funcionaria, que da continuidad al Movimiento del Sombrero, no dio detalles de lo que habló con Omar García Harfuch en su reunión, así como el seguimiento que dará a los asuntos relacionados con la seguridad de Michoacán.

Apenas ayer el titular de la SSPC informó que en coordinación entre las Secretarías de la Defensa y Marina, así como la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron un operativo en varias entidades, entre ellas, Michoacán.

Durante estas acciones en 36 inmuebles, detuvieron a 20 personas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de asegurar armas de fuego, droga y fauna protegida.

“Se aseguraron armas de fuego, droga, 113 vehículos, tigres, panteras, otros animales y aves con un cuidado inadecuado, numerario, equipo de comunicación, un dron y un inhibidor de drones, entre otros objetos”, informó en sus redes sociales.

Foto: Grecia Quiroz

EPP