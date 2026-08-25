Seguridad

'Se Ha Comportado a la Altura', Dice Alcaldesa de Uruapan tras Reunión con Harfuch

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, indicó que la seguridad en Michoacán es fundamental

Grecia Quiroz y Omar García Harfuch se reunieron en la Ciudad de MéxicoFoto: Grecia Quiroz
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+