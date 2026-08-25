Encuentran Ballena de Más de 10 Metros y Lobo Marino Sin Vida en Playas de Tijuana

Una ballena de más de 10 metros de longitud y un lobo marino fueron encontrados muertos en la costa de Playas de Tijuana, en hechos registrados durante la tarde del lunes.

La ballena fue observada mientras era arrastrada lentamente por la corriente hacia la orilla, hasta quedar sobre la arena en los alrededores de la sección Costa de Oro.

A unos metros del lugar también fue localizado un lobo marino que quedó varado en la costa. De acuerdo con testigos, el ejemplar llegó ya sin vida a la orilla.

Hasta el momento no se han informado las causas de muerte de ninguno de los dos ejemplares ni si existe alguna relación entre ambos hallazgos.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las revisiones necesarias para determinar las condiciones en las que fueron encontrados y, en su caso, establecer las causas de muerte.

Miguel Martinez

APG