Sociedad

Encuentran Ballena de Más de 10 Metros y Lobo Marino Sin Vida en Playas de Tijuana

Ambos ejemplares fueron encontrados en la costa, en las inmediaciones de la sección Costa de Oro

Encuentran Ballena de Más de 10 Metros y Lobo Marino Sin Vida en TijuanaEncuentran Ballena de Más de 10 Metros y Lobo Marino Sin Vida en Tijuana | Foto: N+

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