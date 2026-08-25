Cambio climático

El Océano Rompe un Nuevo Récord de Temperatura Debido al Cambio Climático y a El Niño

El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea informó que el océano registró 21.1 grados el pasado sábado, lo que rompe el récord impuesto en 2024

Océano Pacífico al atardecerEl océano rompe un nuevo récord de temperatura por El Niño y el cambio climático. Foto: Reuters

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