Así Afecta El Niño 2026 la Alimentación: Esto Pasa en el Mar

La NASA publicó un informe sobre la disminución de clorofila en el Océano Pacífico, efecto producido por el fenómeno de El Niño, que está presente desde junio de 2026; aquí te decimos cómo afecta la alimentación.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el actual fenómeno de El Niño está generando cambios en el ecosistema marino, así como en la circulación atmosférica, en el Océano Pacífico.

El informe de la NASA explicó que el satélite PACE detectó una drástica disminución de clorofila, en junio de 2026, en zonas donde se había registrado gran concentración, en junio de 2025, con diferencia más notable cerca del ecuador, al norte de Nueva Zelanda.

Comparativo de la NASA por cambios en la clorofila por el fenómeno El Niño, en el Pacífico. Foto: NASA

La NASA detalló que la clorofila está presente en la mayoría del fitoplancton y su disminución tiene repercusiones en toda la cadena alimentaria marina.

La agencia estadounidense expuso que la disminución de clorofila se debe a que, durante un fenómeno de El Niño, los vientos alisios ecuatoriales se debilitan, la capa superficial cálida del océano se extiende a mayor profundidad y se suprime el afloramiento de agua fría y rica en nutrientes que normalmente impulsa su crecimiento.

En tanto, la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mencionó que con menos fitoplancton habrá menos alimento para el zooplancton, es decir, peces, aves marinas y mamíferos marinos.

La Organización Meteorológica Mundial señaló que este efecto también podría derivar en menos pesca, con “capturas menores para los pescadores”.

Chlorophyll concentration — the pigment found in phytoplankton — in the equatorial Pacific are lower during El Niño than during neutral conditions.

Fewer phytoplankton mean less food for zooplankton, fish, seabirds & marine mammals. This can also mean lower catches for fishermen. pic.twitter.com/9tfKx1hMGx — World Meteorological Organization (@WMO) August 16, 2026

Los efectos del fenómeno de El Niño ya repercutieron en Perú, donde las autoridades han suspendido la pesca para proteger el principal recurso del país. Además, en ese país se han observado pelícanos en puertos y zonas urbanas, en busca de alimento.

La NASA subrayó que aunque las alteraciones en la vida marina pueden ser graves, se podría producir un repunte de clorofila luego de El Niño, con concentraciones superiores a lo normal en el Pacífico ecuatorial.

La NASA prevé que el fenómeno de El Niño continúe intensificándose hasta finales de 2026, con un 97% de probabilidad de que se prolongue hasta principios de la primavera de 2027, en el hemisferio norte.

RMT