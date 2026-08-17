Medio Ambiente

Así Afecta El Niño 2026 la Alimentación: Esto Pasa en el Mar

Aquí te explicamos cómo el fenómeno de El Niño está disminuyendo la presencia de clorofila, en el Pacífico

Imagen satelital de la tormenta Lala, en el Pacífico.Imagen satelital de la tormenta Lala, en el Pacífico. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El fenómeno de El Niño se caracteriza por temperaturas del agua superiores a lo normal en algunas zonas del Pacífico, junto con cambios en los patrones de circulación atmosférica y oceánica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+