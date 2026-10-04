Precio del Dólar Hoy Domingo 4 de Octubre de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

La moneda mexicana no se ha podido recuperar en la cotización frente al dólar estadounidense y este domingo el tipo de cambio supera los 18 pesos por billete verde.

El pasado viernes, el dólar cerró en 18.16 pesos, una tendencia que se mantuvo ayer en el mercado internacional y siguió esta jornada.

Se trata de un repunte que marca la pérdida del peso en las últimas dos semanas. A principios de mes, el tipo de cambio se había mantenido debajo del piso de las 17 unidades desde el 19 de agosto. Pero el peso mexicano se hundió el jueves a niveles no vistos desde el año pasado.

La cotización varía a lo largo del día, pues los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tipo de cambio del dólar del 4 de octubre de 2026 en México

Foto: N+.

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación se determina por Banxico para los días hábiles. Hoy es fin de semana y no se difunde ese dato.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ