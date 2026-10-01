Dólar

Peso Mexicano Cierra el Mes con Depreciación: Así Cotiza el Dólar este Jueves

La moneda nacional volvió a caer este miércoles en el tipo de cambio frente al billete verde

BIllete de un dólar estadounidense y pesos mexicanosLa cotización del peso mexicano cambia durante todo el día. Foto: N+

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