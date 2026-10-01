Peso Mexicano Cierra el Mes con Depreciación: Así Cotiza el Dólar este Jueves

El dólar estadounidense se cotiza este jueves en promedio en 18.16 pesos por unidad, en este arranque del mes de octubre.

La moneda local cotizaba en 18.0710 por dólar cerca del cierre, en su tercera jornada consecutiva de pérdidas. Si bien, durante la mañana del miércoles llegó a recuperarse hasta 17.9424 unidades, antes de perder el impulso.

Al final, la divisa nacional se depreció 0.18%, para cerrar septiembre con una nueva caída y acumular un retroceso total del 6% en este mes.

Esto significa que el peso cerró con su mayor pérdida mensual en ⁠más de dos años, presionado por un fortalecimiento global del dólar ante expectativas de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal (Fed).

¿Cómo cerró el dólar este miércoles 30 de septiembre de 2026?

El Banxico informó que al cierre del miércoles la moneda estadounidense se cotizó en 18.0808 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Respecto al precio del dólar en el sistema cambiario electrónico, que se mueve durante todo el día, el tipo de cambio cerró en 18.08 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el tipo de cambio FIX para este jueves 1 de octubre de 2026?

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.0692 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.0710 pesos por cada divisa verde.

Así cotiza el peso y el dólar este 1 de octubre de 2026

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 16.85 pesos por billete verde, y a la venta en 18.64.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM