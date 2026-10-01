Internacional

Deja 2 Muertos Accidente de Helicóptero en Isla Santa Catalina, California

Autoridades informaron que cuatro víctimas fueron recuperadas del agua y dos de ellas declaradas fallecidas en el lugar

CaliforniaLa Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigará el accidente. Foto: Facebook | REACH Air Medical Services.

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