Deja 2 Muertos Accidente de Helicóptero en Isla Santa Catalina, California

Al menos dos personas murieron y otras dos fueron hospitalizadas después de que un helicóptero médico se estrellara frente a la isla Santa Catalina, cerca de Los Ángeles, informaron las autoridades.

El ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, Jonathan Torres, confirmó las dos muertes y señaló que dos personas fueron trasladadas a hospitales locales, mientras que una quinta persona seguía desaparecida, informó KTLA-TV.

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La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, indicó en una publicación en X que le dijeron que el helicóptero se estrelló poco después de despegar de Catalina.

Las autoridades recibieron reportes del accidente poco antes de las 20:00 horas, tiempo local, y respondieron junto con la Guardia Costera de Estados Unidos, informó KTLA.

Las autoridades dijeron que el helicóptero estaba sumergido a 73 metros de profundidad frente a Catalina, que se encuentra a unos 35 kilómetros del territorio continental del condado de Los Ángeles.

En los primeros minutos de este jueves, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles dijo que el accidente ocurrió a las 19:53 horas.

Al sitio acudieron agentes del Departamento del Sheriff , del cuerpo de bomberos de Avalon y la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes rescataron a cuatro víctimas del agua.

"Dos fueron trasladadas a hospitales en el continente y dos fallecieron en el lugar. Continúa la búsqueda de una quinta víctima", se indicó en X.

Los bomberos indicaron que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigará el accidente.

Presuntamente, el helicóptero era propiedad de REACH Air Medical Services, de Sacramento, California, reportó KTLA.

Con información de AP

ASJ